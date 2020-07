Brozovic in Rolls Royce, CorrSera: complica ancora di più la vita a Conte e all’Inter. Ritirata la patente: semaforo rosso e alcoltest

Ultime calcio - A fine febbraio 2019 l’Inter era in frantumi. Luciano Spalletti aveva litigato con Mauro Icardi e la ciclonica moglie Wanda debordava con attacchi velenosi. Il neo ad nerazzurro Beppe Marotta, paziente e navigato porporato del calcio, predicava calma e guardava al futuro. Aveva già scelto Antonio Conte. Il via libera l’aveva ricevuto a novembre, durante il primo viaggio in Cina, dal patron di Suning, Jindong Zhang: «Serve qualcuno con il lanciafiamme», la sintesi del gran capo cinese. Non sbagliata, visto quanto accaduto qualche sera fa a Marcelo Brozovic.

Brozovic

Come riporta Il Corriere della Sera:

"Una Rolls Royce Cullinan (motore da 600 cavalli, prezzo sopra i 350 mila euro) viene di solito notata nel traffico di Milano. Ma nessuna pattuglia avrebbe probabilmente fermato l’auto se nel cuore della notte tra venerdì e sabato non fosse passata con il semaforo rosso in piazzale Cantore, non lontano dalla movida dei Navigli: e così un equipaggio dei Carabinieri l’ha seguita e intercettata per un controllo poche centinaia di metri dopo, in viale Papiniano. Alla guida, il centrocampista croato dell’Inter, Brozovic. I militari, come da prassi nei controlli notturni, hanno chiesto al giocatore di soffiare nella macchina per l’alcol test. Risultato: il calciatore non era del tutto ubriaco, ma comunque (seppur non di molto) sopra i limiti consentiti. In più, era passato col rosso. A questo si è aggiunta un’altra violazione per l’uso di auto straniere (la Rolls guidata da Brozovic ha la targa tedesca). Morale: i Carabinieri hanno ritirato la patente al nerazzurro. Un dispiacere in più per Conte, arrivato all’Inter per sedare certi comportamenti".