Brescia-Napoli, CorSport: ballottaggio Milik-Mertens, potrebbe riposare Callejon in vista del Barcellona

Notizie calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulle possibili scelte in attacco di Gattuso: "E allora, abbondanza in attacco. Sì, Gattuso potrà riflettere e decidere con un certo agio in vista del doppio impegno ravvicinato campionato-coppa: domani a Brescia e martedì al San Paolo con il Barça, nell’entusiasmante atto d’andata degli ottavi di Champions. Con ordine, e dunque via a valutare le scelte relative alla prima e delicata sfida (il Napoli, reduce dalla vittoria a Cagliari, è ancora a 2 punti dalla zona Europa League): alla luce delle ultime e positive notizie dall’infermeria è tornato vivo il ballottaggio tra Milik, riaggregato al gruppo dopo il problema al ginocchio che l’ha escluso dall’ultimo turno, e Mertens. E ancora: è possibile che al posto di Callejon possa giocare Politano dal primo minuto, in modo da concedere un po’ di fiato al collega in vista della passerella internazionale. Tornerà dall’inizio Insigne".