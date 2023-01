Da Firenze - Niente Napoli per Brekalo, chiusura ad un passo con la Fiorentina! Spuntano i dettagli dell'operazione

Notizie Napoli calcio - Josip Brekalo, con tutta probabilità, non sarà un nuovo calciatore del Napoli. A meno di clamorosi rilanci, l'attaccante croato è destinato a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina: il club di De Laurentiis lo seguiva sin dalla scorsa estate, ma ha deciso di non affondare il colpo.

Calciomercato Napoli, Brekalo ad un passo dalla Fiorentina

Comer riporta l'edizione fiorentina di Repubblica, Brekalo diventertà un nuovo calciatore viola. Nella giornata di ieri a Milano la dirigenza - il dg Joe Barone era presente in Lega per ribadire le battaglie della società sul tema plusvalenze poco limpide e l’indebitamento di alcuni club - ha rilanciato, arrivando all’accordo decisivo: Brekalo dovrebbe trasferirsi alla Fiorentina a titolo definitivo, essendo il suo contratto con il Wolfsburg in scadenza tra sei mesi.