Brekalo-Napoli, Il Mattino conferma: idea concreta per gli azzurri, spunta il prezzo chiesto dal Wolfsburg

Ultime calciomercato Napoli. Josip Brekalo è uno degli obiettivi del club azzurro per la prossima stagione. Dell'interessamento Brekalo-Napoli ve ne abbiamo parlato qualche giorno fa, ed oggi arrivano conferme anche da Il Mattino circa l'interessamento del club di De Laurentiis per il croato.

Brekalo arriva da un'ottima stagione con il Torino, nella quale ha realizzato 7 reti in 32 presenze. Il suo riscatto dal Wolfsburg sembrava fatto, ma i granata hanno annunciato che il giocatori ha altri piani e vorrebbe giocare le coppe europee. Torna così in auge la pista Napoli:

Brekalo, infatti, vorrebbe giocare in Champions League e Napoli potrebbe diventare la piazza giusta per crescere ancora. Giuntoli, però, dovrà parlarne con i tedeschi del Wolfsburg che al momento non sembrano intenzionati a trattarne la cessione per meno di 15 milioni di euro.