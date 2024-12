Dramma sportivo Bove: se confermata l'ipotesi non potrà più giocare a calcio

Aggiornamenti Bove: il calciatore sta sempre meglio per fortuna ma sullo sfondo si staglia un’ipotesi terribile che lo porterebbe con larghissimo anticipo all’addio al calcio.

Bove e il possibile addio al calcio: da cosa dipende

Come infatti riporta il Corriere della Sera oggi in edicola, si sospetta anche un problema di aritmia ventricolare che se confermata ridurrebbe davvero a pochissime le possibilità di continuare poiché i protocolli in Italia sono molto stringenti.

Intanto: “Da regolamento per il numero 4 viola scatterà la sospensione temporanea dall’attività agonistica e solo dopo che gli esami avranno fatto il loro corso, eventualmente, potrà ricominciare l’iter per ottenerne una nuova”, si legge sul giornale.