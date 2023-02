Bonus Scudetto presente solo nel contratto di Spalletti, ma ADL ha promesso un "regalo" alla squadra: i dettagli

Notizie Napoli calcio - La squadra partenopea resta concentrata sul campo e prepara l'insidiosa trasferta di La Spezia contro i bianconeri, in programma domenica alle ore 12.30. Il mister Spalletti vuole mantenere l'attenzione anche in vista della ripresa della Champions League, con il Napoli che agli ottavi incontrerà l'Eintracht Francoforte.

Napoli, premio Scudetto e Champions: i dettagli

Intanto l'edizione odierna di Repubblica è ritornata sulla questione "premi" per i gli azzurri in base ai piazzamenti finali. Come riportato dal quotidiano, De Laurentiis ha promesso genericamente un " regalo" ai giocatori del Napoli, in caso di conquista dello scudetto. Il bonus tricolore è previsto infatti solamente nel contratto di Luciano Spalletti e sarà dunque il presidente a decidere senza alcuna trattativa in che maniera gratificare la sua squadra, se e quando andrà in porto la meravigliosa cavalcata in testa alla classifica degli azzurri.