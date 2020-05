Bonus 600 euro, chi ha diritto ad averlo? Come funziona per il bonus da 1000 euro? Tutte le risposte

Ultime Notizie - I colleghi dell'edizione odierna di Repubblica riportano alcune domande e risposte in merito agli aiuti economici del governo Conte per la nuova fase dell'emergenza Coronavirus:



"Il decreto Rilancio stanzia 4 miliardi per il bonus agli autonomi, dopo i 3 miliardi del Cura Italia. L’indennità di 600 euro di marzo viene confermata anche per aprile. A maggio sale a 1.000 euro, ma non per tutti. Si amplia la platea.



I 600 euro di aprile sono automatici?

Sì, per tutti quelli che hanno chiesto e ottenuto i 600 euro di marzo. Si tratta di 3,7 milioni, secondo i dati Inps al 7 maggio.

Sono però arrivate 4,7 milioni di domande. La differenza di un milione comprende le respinte (500 mila) e quelle in istruttoria.



Ma se non l’ho chiesto a marzo, posso averlo in aprile?

Per come è scritto il decreto - ancora non in Gazzetta ufficiale - no. L’indennità di aprile va in automatico ai titolari di marzo. Gli altri possono fare domanda per il mese di maggio.



Quali sono le categorie interessate?

Il bonus di marzo è andato a 5 categorie di autonomi: partite Iva e cococo iscritti alla gestione separata Inps, artigiani e commercianti, stagionali del turismo e delle terme, agricoli, lavoratori dello spettacolo. Il fondo per il Reddito di ultima istanza passato da 300 a 500 milioni - e ora portato a 1,15 miliardi - ha poi consentito di distribuire i 600 euro anche ai professionisti iscritti alle Casse e ai lavoratori precari: altri stagionali, intermittenti, venditori a domicilio, autonomi senza partita Iva.



Ora cosa succede? Bonus confermato a tutti?

Altri 600 euro per aprile, dopo quelli di marzo. Con delle eccezioni: gli agricoli prendono 500 euro in aprile, perché possono cumulare anche con la Cassa integrazione di categoria (Cisoa) e il Reddito di cittadinanza.

L’indennità sale a 1.000 euro a maggio?

Solo per cococo, stagionali del turismo e delle terme, oltre alle partite Iva se dimostrano un calo di un terzo del fatturato tra marzo e aprile sul 2019. Tutti gli altri lavoratori autonomi prendono invece 600 euro. Tranne artigiani e commercianti: a maggio non ricevono questo bonus, ma confluiscono negli aiuti a fondo perduto. Così pure gli agricoli che hanno altri sostegni.



Cosa succede ai contratti a termine in scadenza?

Sono rinnovabili o prorogabili entro il 30 agosto e senza indicazione di causale, in deroga al decreto Dignità.