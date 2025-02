Leonardo Bonucci ha rilasciato un'intervista a La Stampa. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Antonio (Conte, ndr): il merito è in gran parte suo e delle sue idee, oggi, rinnovate, ma pur sempre valide. Il primo a fare qualcosa di diverso è stato lui. Scudetto? Vedo il Napoli favorito, Conte in queste condizioni non sbaglia mai".