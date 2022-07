Boniek: "Sorrido quando si paragona un campione di oggi a Maradona. Juve? Non mi piaceva usasse dirigenti per vincere le gare"

Calcio Napoli - Zibì Boniek ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Il Messaggero. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Sorrido quando si paragona un campione di oggi a Maradona. Diego giocava con un uomo addosso per novanta minuti, i difensori erano tosti. Noi avevamo fisici da atleti dei 1500, eravamo più resistenti. Oggi sono tutti centometristi, si gioca in spazi più stretti.

Mai parlato male della Juve, anche a loro chiedo: portatemi un articolo o una registrazione in cui lo faccio. Ho fatto delle critiche, anzi, constatazioni: ho detto che non mi piaceva che la Juve usasse i propri dirigenti per vincere le partite. E lo confermo. Ma Andrea Agnelli si è fatto influenzare da certi balordi, mi hanno negato la stella"