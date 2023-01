Boniek: "Osimhen ha fatto passi da gigante, ma occhio a Milik! Napoli-Juve? Se gli azzurri vincono..."

Notizie Napoli calcio. Zibì Boniek, ex storico attaccante della Juventus ed attuale presidente della Federazione polacca, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de Il Mattino.

Ecco un breve estratto delle parole di Boniek:

È già la partita decisiva?

«Napoli-Juve sarà fondamentale perché i bianconeri sono a una distanza tale da poter sperare ancora. Ma un’eventuale vittoria del Napoli taglierebbe le gambe alla Juve in ottica scudetto».

Lei cosa ne pensa della lotta per il titolo di quest’anno?

«Il Napoli non si può nascondere dietro la scaramanzia anche perché delle squadre che inseguono nessuna mi sembra stia esprimendo un gioco memorabile. Insomma: deve essere l’anno del Napoli e se non dovesse essere così ci rimarranno giustamente male. Non vincere porterebbe a delle doverose riflessioni».

Il Napoli può sfoderare l’arma Osimhen.

«Avere uno come Osimhen che fa reparto da solo è una bella fortuna. Ha fatto passi da gigante. Si sente un uomo importante in questo gruppo e vuole essere decisivo. Ha imparato a dare qualcosa di più e si prende la sua responsabilità».

Nella Juve, invece, c’è Milik, polacco come lei.

«Lo conosciamo tutti: è sempre un attaccante pericoloso. È meno dinamico di Osimhen ma tecnicamente è molto forte. Ti può dare fastidio da 20 metri in qualsiasi modo. Uno ragazzo in gamba, ordinato e pericoloso: sa fare gol in tanti modi. È stata brava la Juve a prenderlo: ha fatto davvero un grande colpo».