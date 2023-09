Bologna, Zirkzee segnò il primo gol in Serie A contro il Napoli: arriva la richiesta di Motta

Il Bologna si gode Joshua Zirkzee, che dopo l'addio di Arnautovic si è preso sulle spalle l'attacco della squadra di Thiago Motta.

Thiago Motta e la richiesta a Zirkzee

Come riporta il Corriere di Bologna, c'è difficoltà a trovare la via della rete. Zirkzee deve lavorare di più sulla sua abilità da killer sotto porta. Domenica arriverà l'esame Napoli, la squadra contro cui Zirkzee ha segnato il suo primo gol in Italia. L'attaccante olandese è chiamato agli straordinari, giocherà anche contro gli azzurri nella settimana del turno infrasettimanale, dato che al momento non ha un sostituto ritenuto all'altezza.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli