Napoli calcio - Mattias Svanberg, centrocampista del Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Il suo modello è Zielinski o Milinkovic-Savic?

"Entrambi, per ora Zielinski è quello che sto guardando con più attenzione. Quando so che gioca, lo seguo. In alcuni suoi passi vedo alcune mie caratteristiche".