Bologna-Napoli: Motta ha in mente solo una novità di formazione

Calcio Napoli - L'edizione bolognese di Repubblica scrive sulle possibili scelte di Thiago Motta per il Napoli:

"I ballottaggi principali sono a destra. Karlsson è ancora favorito su Orsolini per partire dall’inizio, ad ora al tridente pesante Motta sembra preferire la maggiore corsa a tutta fascia di Ndoye. Rispetto a Verona potrebbe esserci una sola novità, il rientro tra i titolari di Posch, che undici mesi fa veniva inventato da Motta terzino proprio col Napoli e da allora non aveva mai saltato una gara per scelta tecnica"