Bologna-Napoli, le pagelle di Kvaratskhelia: voti contrastanti dei quotidiani

Calcio Napoli - Le pagelle dei quotidiani per Khvicha Kvaratskhelia dopo Bologna-Napoli:

Corriere dello Sport 6. Non salta l’uomo: è già stato detto!? Ma gli hanno costruito gabbie dalle quali si esce con gli appoggi e l’uno-due. Quando sta scaldandosi, e riesce a scappare - mettendoci del suo sul rigore - Garcia lo toglie.

Il Mattino 5. Si annoda spesso, troppo spesso: gara contorta. Conquista e gioca palloni ma ne perde pure un bel troppo. Resta sorpreso dal rimbalzo del pallone sul palo di Osimhen. Posch balbetta, poi c’è De Silvestri e la sua esperienza: la voglia c’è, va al tiro un bel po’ di volte. Sostituito pure stavolta.

Gazzetta 6,5. Non il miglior Kvara, ma il migliore dei suoi per iniziative: due conclusioni, la discesa del rigore, un senso costante di pericolo. Certo, non segna più...