Bologna, infortunio serio per Zirkzee: quante gare dovrà restare fuori

Serie A - Brutte notizie per il Bologna. L'attaccante Joshua Zirkzee dovrà restare fuori diverse settimane per infortunio come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport:

"I timori non erano ingiustificati, già da quello che gli aveva detto lo stesso Joshua Zirkzee alla fine della partita e da quelli che erano stati i referti dei primi esami; i sanitari del Bologna avevano già capito che si sarebbe trattato di una lesione e non di una semplice contrattura. E la risonanza magnetica alla quale ieri è stato di nuovo sottoposto il talentino olandese lo ha confermato: sabato contro l’Inter Zirkzee ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra, e i tempi di recupero andranno dalle 3 alle 4 settimane. Zirkzee dovrà rinunciare alla trasferta di venerdì prossimo a Empoli, poi nella migliore delle ipotesi potrà andare quanto meno in panchina nella partita interna contro la Salernitana dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, di contro nella peggiore tornerà disponibile per la trasferta di Frosinone".