Bologna, Beukema: "Osimhen? Domenica sarà una giornata difficile...per lui! Rispetto per il Napoli, ma non è migliore o più forte di Juve, Inter o Milan"

Ultime notizie Napoli - Sam Beukema, difensore olandese del Bologna, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport.

Il difensore olandese del Bologna Sam Beukema parla del match contro il Napoli di Victor Osimhen.

«Motta ci ha detto di guardare la partita contro il Braga per vedere un po’ cosa possiamo aspettarci. Per loro non è stata una gara facile. Il Napoli è un avversario duro, un grande club e una buona squadra. Ma sono sicuro che saremo in grado di rendergli la vita difficile. Vogliamo giocare una grande partita»

Come si ferma Osimhen?

«Uh, è uno dei migliori attaccanti del campionato e penso anche uno dei migliori attaccanti in Europa, in questo calcio moderno. Sarà una bella sfida per me, e anche per Lucumi. Ma penso che anche per lui sarà una giornata difficile. Almeno spero»