Blitz Napoli per David del Lille: incontro con l'entourage, il retroscena

Blitz del Napoli per Jonathan David del Lille. Secondo il Corriere dello Sport è lui l'erede designato di Victor Osimhen che lascerà il Napoli al termine della stagione. Gli azzurri avrebbero incontrato il manager dell'attaccante che nelle scorse settimane era proprio a Milano. David ha un contratto in scadenza nel 2025 e con il Lille non ci sarà alcun rinnovo di contratto.

Incontro tra il Napoli e l'agente di Jonathan David del Lille

