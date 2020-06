Blitz a Castel Volturno, De Laurentiis dà la carica. Cdm: complimenti per il rigore mostrato durante il lockdown, ma chiede tempo per gli stipendi

Ultime calcio Napoli - Ore 11:40, al centro sportivo di Castel Volturno irrompe il presidente De Laurentiis. Il blitz era atteso da tempo, la squadra e Gattuso hanno sollecitato un confronto prima della sfida contro l’Inter che vale la qualificazione alla finale di Coppa Italia. De Laurentiis tiene tantissimo al primo trofeo post Covid-19, ne ha parlato anche ieri nell’incontro con la squadra.

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno:

"Il patron ha fatto i complimenti a tutti per il rigore con cui sono state rispettate le regole durante l’emergenza Coronavirus e anche nel momento in cui sono ripresi gli allenamenti, prima individuali e poi di squadra. I giocatori attendevano risposte sugli stipendi, De Laurentiis ha aperto alla possibilità di qualche sacrificio ma ha trasmesso la sua disponibilità ad ottemperare a tutti gli impegni. Il patron ha preso tempo, non è ancora chiara l’entità del danno complessivo causato dallo stop al calcio e sotto il profilo finanziario la priorità è il bilancio che si chiude il 30 giugno. De Laurentiis ha spiegato che la prossima settimana darà maggiori indicazioni sui tempi in cui salderà gli stipendi arretrati, attende anche chiarezza riguardo alle scadenze federali adeguate all’emergenza Covid-19. L’unica certezza è che entro il 15 giugno bisogna pagare gli stipendi che corrispondono ai minimi federali, meccanismo che riguarda spesso i giovani della Primavera al primo contratto da professionista. De Laurentiis è parso determinato, voglioso di premiare la serietà dei suoi ragazzi e di rispettare gli impegni come ha sempre fatto. La pandemia ha creato una situazione unica e, quindi, l’idea è di prendersi i due mesi e mezzo che mancano alla fine della stagione in corso per ottemperare a tutte le scadenze. S’attende l’ufficialità dei rinnovi di Mertens e Zielinski, la risoluzione del nodo Callejon e vanno avanti i contatti per il rinnovo dell’intesa con Gattuso. Si discute di un triennale per cui De Laurentiis ha avuto dei colloqui al telefono con Jorge Mendes che assiste Ringhio sotto il profilo contrattuale".