Blanc: "A Napoli ho scoperto la cultura della difesa! Osimhen fuoriclasse, con il Barcellona sarà decisivo un aspetto"

Notizie calcio. Laurent Blanc, doppio ex di Napoli e Barcellona, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport dopo il sorteggio degli ottavi di Champions League.

Ecco un estratto delle parole di Blanc:

«Vincere lo scudetto stato qualcosa di straordinario, come lo fu ai tempi di Maradona. Merito di Spalletti, uno dei migliori tecnici. Confermarsi non è facile e ancora meno in Champions, ma il Napoli ha dimostrato di essere un big club tenendosi i migliori».

Sfida Osimhen contro Lewandowski? «Osimehn appartiene alla categoria dei fuoriclasse. E’ fenomenale, giovane, con ampio margine di miglioramento, può diventare uno dei più grandi attaccanti. Come Lewandowski, più vicino però alla fine della carriera, anche se continuerà a segnare fino in fondo. E’ un duello bellissimo, senza dimenticare altri giocatori come Kvaratskhelia, altro top player».

Pronostico?«Al Napoli scoprii la vera cultura della difesa: sembrava che i vostri giocatori nascessero con l’anima del difensore. Ma anche il calcio italiano sta evolvendo ed è positivo. Il Barcellona rimane una vetrina del calcio spagnolo, più offensivo e creativo, ma dovrà fare i conti con la difesa italiana. Non mi sbilancio, sarà di certo un grande spettacolo».