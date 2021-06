"Bisognerà cedere prima di acquistare", diktat di ADL a Giuntoli: delineati i profili da prendere

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si sofferma sul mercato in entrata del Napoli. Oltre a Basic, Giuntoli vorrebbe piazzare un colpo anche nel pacchetto arretrato a quanto pare.

OBIETTIVI NAPOLI

Il quotidiano scrive: "Per il ruolo di centrale di difesa si sta pensando a Marcos Senesi, l’argentino in forza al Feyenoord, mentre sempre per il centrocampo è in piedi la discussione con la Sampdoria per Morten Thorsby il cui cartellino costa intorno a 5 milioni di euro. Ovviamente, per il ruolo di centrocampista centrale, l’uno escluderebbe l’altro, nel senso che se dovesse arrivare Basic, allora verrebbe escluso il mediano norvegese. Nulla sarà semplice su questo, in ogni modo, per il Napoli. Il presidente è stato chiaro: bisognerà cedere prima di acquistare".