"Bisogna vendere" Chiavelli categorico con ADL: si lavora almeno per quattro cessioni

Calciomercato Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "L’ad Chiavelli è stato categorico con De Laurentiis, “bisogna vendere” per rientrare delle spese effettuate tra gennaio e luglio (130 milioni circa di disavanzo), ma anche per abbattere il monte-ingaggi che oggi è di poco superiore ai 100 milioni di euro. Troppi, senza il ristoro dei milioni distribuiti dalla Uefa per la Champions League. Il messaggio è stato girato anche a Gattuso e al ds Giuntoli, che sta facendo il diavolo a quattro per risolvere le questioni in sospeso. A cominciare da Milik. Per il Napoli sarebbe uno smacco ed un danno se il polacco si liberasse a “zero, il 30 giugno prossimo, ma la circostanza è da escludere quasi per intero. Alla fine una squadra per Milik ci sarà, in Italia, se la Roma troverà l’accordo con il calciatore, dopo aver tracciato una linea di certezza anche nella trattativa con il Napoli, oppure in Premier, dove Tottenham e Newcastle hanno iniziato a chiedere informazioni. Per Koulibaly, il presidente De Laurentiis lascia intendere che potrebbe anche tenerlo a Napoli, se nessuno gli portasse gli 80 milioni di euro da lui richiesti".

Fuori dal progetto, si legge sul quotidiano torinese, ci sono anche: Ounas, Younes, Llorente