"Bisogna conquistare tutti i punti che restano", Spalletti crede ancora nello scudetto: il discorso alla squadra

Calcio Napoli - Luciano Spalletti non è rassegnato: crede ancora nello scudetto. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport che riporta un virgolettato che l'allenatore del Napoli ha rilasciato alla squadra dopo la delusione interna subita nei minuti di recupero contro la Roma.

"Non ci resta che vincere, volendo scomodare la mitologia cinematografica toscano-napoletana, potrebbe essere il titolo dell’analisi firmata dopo la partita con la Roma: «Bisogna conquistare tutti i punti che restano» . Lo ha detto Spalletti, sì, l’ultimo ad arrendersi a cinque giornate dalle vacanze ma anche l’allenatore di una squadra che in due partite di ordinaria follia ha dovuto improvvisamente dividere lo sguardo e le attenzioni tra il primo posto, lontano ora 5 punti (dal Milan) e potenzialmente anche 6 (in attesa del recupero dell’Inter), e quel pacchetto ipoteticamente già blindato che vale la Champions".

"E allora, la corsa a ostacoli: ce ne sono un bel po’ sulla strada del Napoli, ora sì, ma fino a quando l’aritmetica non dirà che le speranze sono andate in malora, Spalletti e i suoi avranno il dovere di provarci. Quantomeno provarci: «Non c’è da fare alcuna scelta: dobbiamo giocare per vincere le partite. Non sono percentuali che ci restano, dobbiamo soltanto vincere il cento percento delle gare fino alla fine», il discorso molto pratico che l’allenatore ha confezionato domenica dopo l’1-1 con la Roma".