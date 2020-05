Bilancio SSC Napoli, Repubblica: ADL ha una cassaforte da quasi 150 milioni, tutte le cifre nel dettaglio

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna di Repubblica illustra il bilancio del Napoli: "Nella cassaforte del Napoli c’è un tesoro, altro che tesoretto: 105 milioni di riserve per gli analisti al solito ben informati di Kpmg Football Benchmark, la cui ultima stima è datata peraltro luglio 2019. Ma il prossimo 30 giugno i milioni diventeranno addirittura 142 ed è destinata dunque a ingigantirsi la virtuosa voragine che già separa la società azzurra dagli altri top club italiani: chi più e chi meno tutti in passivo e alle prese con i conti in rosso, destinati ad appesantirsi in maniera ulteriore a causa dell’emergenza per il coronavirus. Se ci fosse da assegnare anche lo scudetto del bilancio, insomma, il titolo verrebbe vinto in questo momento storico a mani basse dal Napoli, che nel mondo del calcio italiano rappresenta un modello di gestione più unico che raro e teme pochi confronti pure a livello internazionale. Ma le vittorie che contano solo quelle sul campo, ovviamente. Per questo adesso toccherà a De Laurentiis sfruttare la posizione di enorme vantaggio che s’è costruito durante le ultime annate con la sua oculata gestione, quanto mai preziosa e provvidenziale in un periodo di emergenza come questo. Con il mercato alle porte, infatti, il presidente potrà permettersi di dettare le regole sia nelle operazioni in uscita (non essendo obbligato a cedere alcuno dei suoi big), sia e soprattutto in quelle in entrata: forte del tesoro in cassaforte da 142 milioni".