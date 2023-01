Bilancio SSC Napoli: De Laurentiis ha preso una decisione per la prossima stagione

Calciomercato Napoli - Il Napoli proseguirà la politica di questa estate per quanto riguarda il mercato ed anche i conti sul bilancio. Il club nella sessione estiva ha ridotto un monte ingaggi passando da 105 a 70 milioni grazie all'addio di dieci calciatori. La piazza ha rumoreggiato non poco su questa scelta impopolare che oggi si è invece rivelata vincente. Secondo Tuttosport il duo De Laurentiis-Giuntoli proseguira su questa strada anche la prossima estate.

Calciomercato Napoli monte ingaggi

La politica societaria proseguirà con le stesse modalità, si legge su Tuttosport questa mattina, senza preoccuparsi se nella sessione estiva del prossimo mercato sarà necessario cedere alcuni degli azzurri che quest’anno stanno scrivendo la storia, come Osimhen e Kim. Il club dunque non farà alcun tipo di cambio di rotta almeno in tal senso.