Biglietti Napoli-Cremonese quasi sold out! Pochi tagliandi rimasti: ecco dove | FOTO

Ultime notizie SSC Napoli - Dopo il sold out di 2600 biglietti per Eintracht-Napoli, è vicino anche quello di Napoli-Cremonese.

Napoli-Cremonese verso il sold out: la situazione

Vicino il sold out anche per Napoli-Cremonese, prossima gara degli azzurri che si giocherà domenica sera al Maradona. Gli anelli superiori di curve e distinti sono già terminati da tempo, resta qualche posto in quelli inferiori. Minima disponibilità anche in tribuna Posillipo e in tribuna Nisida. Questa la situazione:

ultimi posti : Tribuna Posillipo, Nisida, Distinti Inferiori

: Tribuna Posillipo, Nisida, Distinti Inferiori disponibilità media : Curva A inferiore

: Curva A inferiore disponibilità bassa: Curva B inferiore