Biglietti Napoli a 30 e 40 euro, Cdm: ci si aspettava almeno una sorta di «operazione simpatia» dopo tanti addii

I prezzi dei biglietti per le quattro amichevoli prevsite nella seconda parte del ritiro — quella di Castel di Sangro — hanno suscitato grandi polemiche tra i sostenitori del Napoli, che (peraltro) sono ancora sono ancora in attesa di notizie sulla campagna abbonamenti. Ne parla l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

"I tagliandi sono ritenuti troppo alti e ci si aspettava almeno una sorta di «operazione simpatia» per calmierare l’estate bollente dovuta alle cessioni e gli addii eccellenti, culminata con le contestazioni a Dimaro. Insomma, per riaccendere un po’ l’entusiasmo. I costi di organizzazione sono alti per il Napoli che dovrà ospitare le squadre e organizzare nei dettagli le partite e quindi magari non riuscirà nemmeno a coprire per intero le spese, ma ai tifosi non è piaciuto questo rincaro e si sono scatenati sui social. A Castel di Sangro durante il ritiro si prevede, comunque, una buona affluenza, vista la vicinanza con Napoli. C’è una stima di 10.000 persone al giorno destinata ad aumentare durante i week end"