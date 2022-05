Bernardeschi al Napoli? CorSport: ecco quanto chiede per firmare con gli azzurri

Calciomercato Napoli - Quanto chiede Bernardeschi per andare al Napoli? L'edizione odierna del Corriere dello Sport svela quale sono le pretese economiche dell'ex calciatore della Juventus, ora svincolato, per accettare un trasferimento alla corte di Luciano Spalletti. Per il Napoli, la pista Bernardeschi resta viva qualora uno degli esterno oppure uno tra Mertens e Zielinski andrà via.

Bernardeschi

Bernardeschi al Napoli?

Ecco cosa scrive Corriere dello Sport su Bernardeschi: