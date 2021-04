Bergomi: "Gattuso non si sarà divertito ieri! Insigne in grandissima forma, è maturato"

Ultime notizie Napoli. Beppe Bergomi, l'ex calciatore oggi opinionista sportivo, ha commentato Napoli-Crotone a Sky Club su Sky Sport.

Napoli-Crotone

Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24: "Ho seguito Napoli-Crotone e mi sono divertito molto per i tanti gol segnati. Credo, però, che Gattuso si sarà divertito molto meno: in difesa il Napoli ha commesso errori con Maksimovic e Manolas del tutto evitabili, in questo caso le colpe dell'allenatore sono relative. Ho notato comunque un grande Insigne, tra gol e assist, è maturato tantissimo. Abbiamo sempre detto da inizio anno che il Napoli se la sarebbe giocata per un posto in Champions".