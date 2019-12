Berge-Napoli, CorSport: ha fisico e senso geometrico, ma c'è un problema sul norvegese! I dettagli

Calciomercato Napoli - Sander Berge, centrocampista norvegese del Genk, resta viva come soluzione possibile per il mercato del Napoli, una ipotesi che convince ma in prospettiva come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

Il centrocampista norvegese del Genk Sander Berge è intervenuto in mixed zone. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“Livello troppo alto questo girone? Il Napoli è stato più bravo di noi oggi e nel girone ci siamo dimostrati troppo giovani seppur coraggiosi. Abbiamo concesso tanti gol, e non è accettabile a livelli del genere. Cosa dire di più? Impareremo e trarremo esperienza, adesso pensiamo al campionato ed è il momento di ricominciare le cose nel modo giusto. Le accelerazione del Napoli? Quando avevamo la palla, provavamo a gestirla ma loro giocavano molto velocemente: abbiamo creato delle chance, poi ci han bloccato difensivamente. Hanno dimostrato un’altra mentalità, a dir la verità. Dobbiamo imparare tanto da questa Champions League, non dobbiamo fermarci adesso ma imparare ancora e sperare di far meglio a partire dalle prossime partite. Il Napoli mi vuole? Non saprei, non vorrei parlare del mio futuro. Ho giocato qui ed è stato bello, loro han giocato meglio di noi e mi sono divertito a giocare in uno stadio come il San Paolo. Vediamo in futuro, ci ho giocato due volte contro e hanno dimostrato di essere migliori di noi perciò devo fargli i complimenti. L’atmosfera del San Paolo è stata magica, come sempre in Champions League. Giocare contro una squadra così forte, di livello top, mi ha impressionato. È stata una bella serata. Un trasferimento mi piacerebbe già a gennaio? Ho imparato molto in questa Champions League, è stato un bel viaggio seppur brutale. È stato magnifico giocare al San Paolo, il Napoli ha meritato di passare il turno. Il mio modo di giocare potrebbe essere utile al Napoli? Mi hanno impressionato Fabian e i compagni di squadra, nel 4-4-2 devi fare il centrocampista box-to-box e nelle due partite contro il Napoli ho provato a mantenere il livello al più alto possibile”