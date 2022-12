Bereszynski-Napoli, svolta ad un passo: ecco quando è atteso il via libera definitivo

Ultime calciomercato Napoli. La trattativa tra Napoli e Sampdoria è ormai incanalata da tempo: Bereszynski vestirà l'azzurro in prestito con diritto di riscatto, insieme con il ritorno di Nikita Contini come terzo portiere, mentre Zanoli sarà girato in prestito secco ai blucerchiati per acquisire esperienza e minutaggio.

Bereszynski-Napoli, le ultime

Nell'affare Bereszynski-Zanoli è già tutto impostato, si attende solo il via libera defintivo della Sampdoria per annuncio e visite mediche di rito. Secondo Repubblica, ecco quando tutto sarà definitivo:

Spalletti sta curando tutti i dettagli al Training Center di Castel Volturno: ha tutto il gruppo a disposizione, compresi Diego Demme e Salvatore Sirigu. Presto arriverà pure Bereszynski: il via libera definitivo della Sampdoria è atteso la prossima settimana. L’unione fa la forza.