Bereszynski-Napoli: slitta ancora la chiusura, spunta una deadline

Calciomercato Napoli - Lo scambio tra Napoli e Sampdoria per Zanoli e Bereszynski ancora non è stato ufficialmente concluso. Come si legge sul Corriere dello Sport, Cristiano Giuntoli conta di chiudere la questione entro la prossima settimana. Il polacco non sarà a disposizione dunque per Inter-Napoli:

"Bereszynski, dicevamo: Giuntoli lavora per portarlo a casa azzurri la prossima settimana, ma prima di tutto bisognerà mettere a posto certe distanze economiche che però non sono ritenute siderali. Con l'Inter, comunque vada, non ci sarà".