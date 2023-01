Bereszynski-Napoli, Il Mattino: acquisto ideale per Spalletti, ecco perché

Calciomercato Napoli - Esperto, anche sul fronte internazionale data la presenza fissa in nazionale, e in più dotato di un equilibrio importante per entrambe le fase. Come riporta Il Mattino oggi in edicola, questo sono caratteristiche che fanno di Bartosz Bereszynski un acquisto ideale per Luciano Spalletti.

Bereszynski ideale per Spalletti