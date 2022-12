Bereszybski-Zanoli, CorSport annuncia: intesa totale tra i due club. Ecco quando può arrivare l'ufficialità

Manca solo la ratifica dei contratti tra Napoli e Samp per lo scambio di prestiti tra Zanoli e Bereszynski. Come si legge sul Corriere dello Sport Giuntoli ha definito ogni tipo di dettaglio dell'operazione. C'è l'accordo su tutto con la Samp, resta soltanto da ufficializzare questa operazione che permetterà a Luciano Spalletti di avere un vice Di Lorenzo con maggiore esperienza.

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport sull'operazione tra Napoli e Sampdoria:

"Il regno di Napolonia, cioè quel mondo azzurro parallelo di cui Milik ai suoi tempi si autoproclamò re scherzando sulla nutrita rappresentanza di giocatori polacchi all ’ interno della squadra, dovrebbe acquisire nei prossimi giorni un nuovo alfiere: è ormai una promessa da trasformare in firme l ’ affare con la Samp per lo scambio di prestiti tra l ’ italiano Zanoli e il polacco Bartosz Bereszynski.

L ’ operazione con la Samp viaggia veloce, il ds Giuntoli ha già gli accordi e ora non resta che ratificare: scambio di prestiti con Zanoli, dicevamo, giovanotto di 22 anni interessante sul serio che ha assoluta necessità di giocare per crescere: in azzurro paga inevitabilmente l ’ ombra del capitano, mentre alla Samp dovrebbe trovare più spazio. Il progetto è quello".