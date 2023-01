Beppe Galli: "De Laurentiis compra a poco e vende al massimo. Napoli esempio di sostenibilità? Ho un mio pensiero"

Calcio Napoli - Beppe Galli, presidente dell’Aiacs, l’associazione degli agenti italiani, ha rilasciato una intervista al Corriere dello Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

Napoli davanti alla Juventus per valore della rosa?

«Eh, ma le quotazioni dei calciatori fluttuano di continuo. Due partite ben giocate e vai alle stelle, poi ti fai male e precipiti. Queste cifre sono un po’ buttate lì, perché poi nessuno compra a quei prezzi . Magari se ne acquista uno».

Allora, passando dal finanziario al tecnico: si può dire che oggi la rosa del Napoli è superiore a quella della Juventus?

«Si può e si deve dire che il Napoli ha lavorato molto bene negli ultimi anni. I numeri dicono che De Laurentiis compra a poco e vende al massimo. Un grosso imprenditore che sceglie gli uomini giusti, per esempio il ds Giuntoli , uno capace di individuare calciatori pressoché sconosciuti ma di alto livello».

Il Napoli è un esempio di sostenibilità per il futuro del calcio?

«Secondo me il futuro è nello scouting, qualcosa di cui si parla sempre e che non si fa mai. In Francia tutti, a eccezione del Psg, giocano con due o tre ragazzi nati tra il 2002 e il 2003. Qui abbiamo paura di quello che dirà la gente. Quel ragazzo dell’Atalanta, Højlund, che ha risolto l’ultima partita: offerto a tre milioni e nessuno l’ha voluto, poi preso a diciassette».