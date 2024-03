Benitez più di un amico per De Laurentiis, è una persona di fiducia: gli ha consigliato Pecchia

Ultima idea per la panchina del Napoli porta il nome di Fabio Pecchia che già in passato da vice di Benitez era sulla panchina azzurra. Arriva la sponsorizzazione proprio di Benitez che a Napoli lo scelse come vice.

Panchina Napoli, Benitez consiglia Pecchia ad ADL

Il tecnico spagnolo è rimasto in ottimi rapporti con De Laurentiis e il presidente azzurro si fida molto del suo parere. Rafa è molto più di un amico, è persona di fiducia del presidente e sicuramente darebbe parere favorevole all’ipotesi Pecchia. Che intanto, negli anni da primo allenatore, ha dimostrato un’applicazione feroce: gli manca il salto in A, che non sembra temere. E Napoli sarebbe il top. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.