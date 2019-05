Benitez: "Come vedo Sarri alla Juve? Un grande vincitore dell’Europa League, e basta"

Rafa Benitez ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulla finale tra Tottenham e Liverpool di Champions League:

C’è un favorito?

"È facile pensare al Liverpool perché in campionato ha lasciato il Tottenham a 26 punti e l’ha battuto due volte. Però conosco molto bene tanto Mauricio come Jürgen e sono due allenatori bravissimi, però se hai 15 giorni per preparare la finale come li ha avuti Pochettino e nel recente passato due sconfitte col tuo avversario, puoi pensare a delle contromisure, puoi preparare qualcosa per sorprenderli. Perché il Liverpool ha un gioco magnifico ma il suo stile non varia granché, il modulo è quello. Il Tottenham può giocare a 5 o difendere a 4, per esempio. Mauricio è perfettamente in grado di pensare a qualche sorpresa. Diciamo che ha delle varianti tattiche e ha già dimostrato contro l’Ajax di saperle usare. Il Liverpool parte favorito, ma meno di quanto si possa pensare".

Sarri alla Juventus come lo vede?

"Lo vedo come grande vincitore dell’Europa League, e basta. Non posso dire niente".

E il futuro di Benitez?

"Come quello di Sarri, no comment mi dispiace".