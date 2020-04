Benevento, Maggio: "Abbiamo ammazzato il campionato, ma credo sia giusto concluderlo: l'augurio è di poter ripartire"

Notizie calcio - Christian Maggio, capitano del Benevento, ha rilasciato un’intervista al Corriere del Veneto per raccontare la cavalcata dei sanniti ma soprattutto il momento di difficoltà dovuto al Coronavirus: “L’augurio è di poter ripartire, ovviamente ci dovranno essere le condizioni per farlo, ma credo sia giusto concludere il campionato. Ci sono presidenti che hanno fatto investimenti importanti per raggiungere un obiettivo e dovrebbero ottenere sul campo il risultato. Che sia giugno o luglio o dopo, conta poco. Sull’andamento della stagione siamo rimasti un po’ basiti anche noi. Vero che con altre 4/5 squadre ci davano favoriti dall’inizio, ma ammazzare il campionato è tutta un’altra cosa”.