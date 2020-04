Belotti-Napoli, Tuttosport: Petagna entra nell'affare per convincere il Torino? Si vedrà

Calciomercato Napoli - Il futuro del Torino ruota intorno ad Andrea Belotti, in tema di mercato granata relativo agli attaccanti come racconta l’edizione odierna di Tuttosport:

“Il «non lo vendo» più volte ribadito da Cairo, se sarà mantenuto alla prova dei fatti blinderà in rosa il capitano e il centravanti di riferimento del Toro. Un Gallo chepiace comunque non soltanto a un Napoli che si è già assicurato Petagna. Strategia per arrivare a Belotti inserendo il centravanti della Spal nell’affare? Si vedrà, per adesso si torna alle parole di Cairo. Una cosa è certa: Petagna sarebbe il “nuovo” Zaza, cioè la prima alternativa all’attaccante di riferimento. Nonché il giocatore da schierare assieme a Belotti, presupponendone la conferma”.