Behrami: "Scudetto? Vi dico la mia personale classifica"

Serie A - Valon Behrami ha rilasciato una intervista al quotidiano Tuttosport:

La favorita designata, quindi, per lei è l’Inter?

«Inzaghi guida la rosa più attrezzata, rinforzata dalle certezze consegnate dall’ultima finale di Champions disputata e dalla voglia di vincere quel campionato sfuggito due anni fa col Milan, visto che lo scorso anno il Napoli era inarrivabile. Sarebbe sorprendente non vincesse».

E chi c’è alle spalle dei nerazzurri?

«Un gradino sotto metto Napoli e Milan, uno sotto ancora la Juventus. Agli azzurri manca un condottiero: ogni tecnico ha le sue qualità e Garcia ne ha altre, ma non ha il controllo che aveva Spalletti, come denotano certe reazioni dei giocatori in campo. I rossoneri, invece, devono mettere insieme tanti nuovi tasselli dopo il mercato estivo: occorre tempo»