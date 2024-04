Beffa Cheddira, Gazzetta: è del Napoli ma si è messo a segnare i gol salvezza a Frosinone

Ultime notizie SSC Napoli - Tornato in vantaggio con un guizzo di Osimhen, il Napoli si è fatto riprendere una seconda volta in coda a un’azione con molti difetti, come scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Cheddira beffa il Napoli

Walid Cheddira è del Napoli, ma ieri ha segnato una doppietta con il Frosinone: