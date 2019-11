Tuttosport - Beckham vuole Ancelotti all'Inter Miami! Possibile colpo James e sogno Messi

I colleghi di TuttoSport fanno il punto della situazione in merito alla vicenda Inter Miami di Beckham, con l'ex fenomeno inglese che vorrebbe Carlo Ancelotti sulla panchina del suo club in MLS:

"Per la panchina dell'Inter Miami Beckham pare voglia ingaggiare uno tra Gattuso e Ancelotti, con il secondo di grande richiamo viste le Champions vinte, mentre il primo potrebbe essere un’idea per il pubblico latino, amante dei tecnici con tanta “garra” in corpo. Per quanto riguarda i giocatori, invece, si stanno facendo i nomi di Mario Mandzukic, che a gennaio saluterà la Juventus, conteso dal Manchester United, e James Rodriguez, il colombiano in forza al Real Madrid, dove trova sempre meno spazio. Grande colpo l’arrivo di un altro giovane argentino, Julián Simón Carranza, proveniente dal Banfield, dove sta giocando in prestito come Pellegrini in attesa di rientrare per la preparazione precampionato. Ma il colpo dei colpi, al momento appena sussurrato, potrebbe essere quello di ingaggiare Leo Messi, nome che metterebbe il club di Beckham in cima alla lista dei preferiti della Mls, anche se difficilmente l’attaccante abbandonerà il Barcellona a metà stagione. Però, se dovesse lasciare i blaugrana, l’Inter Miami sarebbe sicuramente un’ottima prospettiva, con vista su Cuba".