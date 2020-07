Battuta l'Udinese, il Napoli sorride con Politano. CorrSera: imposta la legge del più forte

Ultime calcio Napoli - Il Napoli palleggia e indietreggia, l’Udinese resta compatta su due linee a difendere la propria area. È lo spartito poco avvincente della sfida tra due squadre che si aggrediscono poco e si affidano alle giocate individuali.

Politano

Come riporta Il Corriere della Sera:

"Alla fine è la legge del più forte che s’impone: il Napoli torna alla vittoria, anche se ai punti il pareggio sarebbe stato più giusto, per il numero (in equilibrio) delle occasioni e una grande parata di Ospina su Lasagna. «Questo non è calcio — dice Gattuso — giocare ogni tre giorni con questo caldo è un altro sport». Tre punti arrivati sul filo dei secondi nell’ultimo dei 6 minuti di recupero: un asso tirato fuori dal cilindro da Matteo Politano, prima esultanza in maglia azzurra. L’Udinese recrimina ma resta a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione, il Napoli respira e raggiunge il Milan al 6° posto. Al gol di De Paul risponde Milik nel primo tempo e i primi brividi della ripresa li regalano Zielinski e Lasagna a cui si oppongono Musso e Ospina. Un legno per parte, la gara diventa cattiva nel finale ed è la «riserva» Politano a vincerla, spinto dalla voglia del primo gol. Subentrato a Callejon (non impeccabile), ne raccoglie probabilmente il testimone".