"Basta un cenno per capirsi", l'asse KDB-Hojlund per la svolta! Allegri vuole trasformare l'attacco azzurro

Le partite di UEFA Nations League hanno riacceso una speranza per il Napoli e per Massimiliano Allegri: Kevin De Bruyne e Rasmus Hojlund sono apparsi in grandissima forma e ci si augura adesso di vederli allo stesso livello anche con la maglia del Napoli, alla ripresa del campionato.

Asse De Bruyne-Hojlund

Oggi ne parla anche il Corriere dello Sport: "Hojlund più De Bruyne è la coppia da cui ripartire quando sarà il momento di tornare a fare sul serio. (...) La punta e il suo trequartista che ora avranno un solo obiettivo: confezionare insieme il primo gol della nuova stagione".

A Napoli ci si aspetta di vederli presto tornare a dialogare insieme, con KDB che potrebbe essere un assistman perfetto per il compagno di squadra danese: "Basta un cenno per capirsi. Un passo che sa di scatto in profondità e poi De Bruyne è maestro nel mettere la palla laddove occorre. Sono gol sospesi, questi, che prima o poi arriveranno".

Facilitare le giocate verso Hojlund è proprio uno degli obiettivi ai quali Allegri ha intenzione di lavorare per il tour-de-force di 9 partite in 29 giorni nel quale sarà impegnato presto il Napoli. L'attaccante è apparso troppo solo in questo avvio di stagione, supportarlo ne aumenterà certamente anche le marcature