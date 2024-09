Basta perdite di tempo, Gazzetta: in Napoli-Parma 19' di recupero, chi vince ma perde tempo sarà 'penalizzato'

Ultime notizie SSC Napoli - Novanta minuti di riunione fra vertici arbitrali e allenatori di Serie A, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Uno dei “gradi” di giudizio da parte degli Organi Tecnici è anche la gestione della gara: davanti ai perditempo.

“Nella riunione è stato detto che più una squadra perde minuti apposta e più vengono assegnati minuti di recupero. In Napoli-Parma, per esempio, fra 1° e 2° tempo sono stati assegnati 19’ di recupero. Ma con tempo effettivo poi più basso rispetto alla media che si attesta a 54’ circa. Questo cosa significa: che se una squadra vince e perde tempo per far sì che il risultato non cambi, beh, l’arbitro assegnerà (con indicazione evidente) minuti in più. Anche a ripetizione”