"Basta feste", la ricetta di Gattuso per Barcellona. La Repubblica: ha chiesto sacrifici ai suoi calciatori

Ultime calcio Napoli - Vedi Napoli e te la godi. Ma anche Capri, Ischia, Procida, Positano e la Costiera amalfitana, località meravigliose nell’estate del post lockdown. La tentazione è grande soprattutto se in bacheca c’è la sesta Coppa Italia della storia. Con i social poi è tutto praticamente in diretta e a Rino Gattuso non sono sfuggiti i party di compleanno organizzati a Ischia e le gita in barca al termine degli allenamenti.

Gattuso

Come riporta l'edizione di oggi de La Repubblica Napoli:

"Nulla di vietato ovviamente, l’allenatore ne ha fatto una questione di opportunità e lo ha ribadito al suo gruppo dopo la sconfitta del Tardini contro il Parma. Una reazione è già arrivata sabato sera contro il Sassuolo: il 2-0 ha rilanciato la corsa al sesto posto, ma a Gattuso non basta e ha voluto lanciare un messaggio pubblico a tutti i suoi giocatori. Perfezionisti si nasce e l’asticella della concentrazione deve restare alta. Perché le motivazioni in vista del match contro il Barcellona, in programma l’ 8 agosto, saranno automatiche, ma vanno corroborate da prove convincenti nelle ultime due gare di campionato: domani contro l’Inter, sabato o domenica contro la Lazio al San Paolo. Su questo Gattuso non transige. La sua missione è duplice: onorare al meglio il finale di campionato contro due big come Inter e Lazio e naturalmente avere i suoi titolari al top della forma in vista della sfida contro il Barcellona. Qualcuno è apparso stanco e probabilmente potrebbe riposare già a San Siro. Gattuso ha cominciato con Mario Rui, escluso dalla lista dei convocati contro il Sassuolo per svolgere una serie di lavori specifici. Il discorso riguarda soprattutto i centrocampisti. Il calo di Fabian e Zielinski ha consentito al Sassuolo di fare la voce grossa nella ripresa: i neroverdi hanno sfondato centralmente proprio perché la protezione della mediana è venuta a mancare. Entrambi, dunque, potrebbero riposare a San Siro. Un recupero fisico ma soprattutto mentale è necessario per averli al meglio in Catalogna, al momento sede confermata della partita nonostante l’esplosione di contagi di Covid degli ultimi giorni. Elmas e Allan, entrati sabato soltanto nel finale, potrebbero avere spazio. Gattuso quasi certamente non avrà Manolas, sostituito per un colpo al costato".