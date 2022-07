Barzagli: "De Ligt via dalla Juventus? Con Koulibaly risolvono il problema! Scudetto? Napoli nella top 4"

Andrea Barzagli, ex difensore della Juventus, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport.

Andrea Barzagli parla di Juventus e del possibile colpo Koulibaly.

Pronostico scudetto?

«Io non faccio i giochini di strategia come fanno gli allenatori nelle dichiarazioni. Metto Juventus e Inter alla pari, con alle spalle il Milan. E poi il Napoli»

De Ligt è ai saluti, pressato da Bayern e Chelsea. Lei ha lavorato con l’olandese nell’anno di Sarri: è più stupito che possa già andare via dalla Juventus o che si parli di 100 milioni per lui?

«De Ligt è arrivato alla Juventus giovane con la pressione di essere stato pagato tantissimo e con due grandi difensori davanti come Chiellini e Bonucci. Non è facile quando vieni pagato così e ci sono aspettative. È difficile trovare continuità e avere la fiducia giusta con due mostri del genere davanti. Se dovesse davvero andare via, sarebbe una grande perdita per la Juventus e anche per il campionato italiano. È normale che poi, nel caso, andrà sostituito con un difensore di spessore. I centrali top sono rari»