Baroni vuole un giocatore del Napoli a gennaio per la sua Lazio

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica svela un retroscena legato all'interesse della Lazio e di Marco Baroni per un giocatore attualmente nella rosa del Napoli e che ieri ha giocato all'Olimpico:

"Quasi inevitabili le prove negative di Zerbin, a disagio da terzino destro sulle sgommate di Zaccagni, Rafa Marin, Ngonge e Spinazzola. Deludente anche Folorunsho, tifoso laziale applaudito dall’Olimpico: Baroni lo vorrebbe come rinforzo di gennaio perché ha disperato bisogno di un centrocampista. Domenica in campionato la “rivincita”, al Maradona: Conte schiererà i migliori, sarà una partita diversa ma contro questa Lazio così feroce non sarà facile lo stesso".