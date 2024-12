Baroni è pronto a stravolgere la sua Lazio, contro il Napoli rispolverato un ex che non ha mai fatto parte del suo progetto!

Ultime notizie SSC Napoli - Lazio e Napoli scandiranno il proprio destino a partire da stasera, per una doppia sfida pronta a lasciare tutti col fiato sospeso. Marco Baroni è pronto a stravolgere la sua Lazio in questo giovedì di coppa, scrive Tuttosport.

Le assenze lo costringeranno "persino a rispolverare Hysaj come terzino sinistro: l’albanese non ha mai fatto parte del suo progetto, ma è convocabile in Coppa Italia (così come Akpa Akpro e Basic che andranno entrambi in panchina), viste le assenze di Tavares e quella dell’ultima ora di Pellegrini. Turno di riposo per Guendouzi e Castellanos, non per Zaccagni e Rovella, squalificato domenica e destinato a far coppia in mezzo al campo con Dele-Bashiru. Dentro anche Noslin e Tchaouna".