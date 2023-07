Bari, Walid Cheddira in lizza per il "Moroccan Golden Ball"

Notizie Calcio - Walid Cheddira è stato inserito in lizza per il premio "Moroccan Golden ball". Il portale LacasadiC.com ripercorre la carriera del talento del Bari semifinalista al mondiale in Qatar con il suo Marocco:

"Dalla Serie C al Golden Ball del Marocco. Continua la scalata verticale di Walid Cheddira. L’attaccante italo-marocchino, dopo aver sorpreso tutti alla prima stagione in Serie B ed essersi guadagnato la convocazione con il suo Marocco ai Mondiali in Qatar prima e alle qualificazioni per la Coppa d’Africa poi, è stato messo in lizza per il “Moroccan Golden Ball”, un premio organizzato dalla testata giornalistica TFT Morocco che premia il miglior giocatore marocchino dell’anno. Inserito nella lista finale di 30 giocatori, insieme a Cheddira sono presenti anche giocatori del calibro di Hakimi, Ziyech, Bounou e En-Nesyri.

A volte è difficile riassumere la storia di un calciatore. Tante sfumature, tante storie. Nel caso di Walid Cheddira, attaccante italo-marocchino classe 1998, una sintesi efficace potrebbe essere: gavetta. La gavetta ha permesso a Walino (questo il soprannome che i tifosi del Bari gli hanno dato) di passare dalla Serie D a giocarsi i mondiali con la propria nazionale. É l’estate del 2021 quando Cheddira, reduce dall’esperienza in C con il Mantova, si trasferisce in prestito al Bari, nel girone C di Lega Pro. In Puglia fa vedere buone cose e, sebbene non sia un titolare inamovibile nell’undici di Michele Mignani, dà comunque il suo contributo alla promozione in B dei biancorossi. Nell’estate del 2022 il Bari lo riscatta dal Parma e Cheddira ringrazia sul campo, segnando 5 gol nelle prime due partite di Coppa Italia (memorabile la tripletta al Verona) e contribuendo al grande inizio in B del Bari. Un impatto tale da convincere Regragui, ct del Marocco, a chiamarlo per i Mondiali in Qatar. É un sogno diventato realtà per Cheddira, che terminerà la stagione di Serie B con 17 gol in campionato. Prestazioni che gli sono valse anche la nomination per il Golden Ball marocchino".