Bari, l'ultimatum dell'emiro Al Sabah a Luigi De Laurentiis

Dopo il silenzio dell’ultimo mese abbondante, sono infatti passati 45 giorni dall’incontro a Milano fra il presidente del Bari Luigi De Laurentiis e il membro della famiglia reale del Kuwait Malek Humoud Al Sabah, nel capoluogo pugliese si attendono novità sull’evoluzione dell’affare che potrebbe portare al cambio di mano del club cittadino. A fare il punto della situazione è L’Edicola del Sud che spiega come la bozza dell’accordo di riservatezza, necessario per procedere con la due diligence, non sarebbe stata ancora sottoscritta dalla proprietà italiana con la situazione che resta dunque in fase di stallo nonostante De Laurentiis avesse aperto alla possibilità di cessione con il desiderio di mantenere una quota di minoranza.